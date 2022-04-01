Алькарас вышел в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с обидчиком Медведева

Представитель Испании Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинальном матче турнира он обыграл сербского теннисиста Миомира Кецмановича. со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).
Продолжительность встречи составила 2 час 256 минут. За это время Кецманович сделал 2 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Алькараса 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 2.
За выход в финал Алькарас сыграет с поляком Хубертом Хуркачом, который в своём полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева.
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач, который в финальном матче прошлого года обыграл Янника Синнера.
- 1 апреля 2022
-
04:38
-
02:36
-
01:36
-
00:58
-
00:46
- 31 марта 2022
-
23:49
-
23:04
-
22:38
-
22:36
-
22:24
-
22:15
-
22:01
-
20:47
-
18:59
-
18:05
-
17:50
-
16:54
-
16:03
-
15:42
-
15:21
-
14:37
-
11:22
-
10:22
-
09:54
-
09:50
-
09:19
-
08:35
-
08:25
-
08:20
-
06:11
-
03:35
-
00:14
- 30 марта 2022
-
23:49
-
23:38
-
23:18