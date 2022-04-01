Алькарас вышел в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с обидчиком Медведева

Представитель Испании Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинальном матче турнира он обыграл сербского теннисиста Миомира Кецмановича. со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 час 256 минут. За это время Кецманович сделал 2 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Алькараса 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 2.

За выход в финал Алькарас сыграет с поляком Хубертом Хуркачом, который в своём полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач, который в финальном матче прошлого года обыграл Янника Синнера.