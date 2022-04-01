Даниил Медведев назвал возможную причину поражения от Хуберта Хуркача в Майами
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев предположил, почему проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира в Майами. Медведев проиграл Хуркачу со счётом 6:7 (7:9), 3:6.
По словам Даниила, не исключено, что всё дело в жаре.
«На протяжении всего матча я чувствовал себя не лучшим образом. Знаете, иногда такое бывает. Я не знаю точной причины. Может, это из-за жары. Я чувствовал себя невероятно уставшим и уже больше не мог подавать.
В раздевалке у меня были судороги, довольно сильные. Это было нелегко перенести с физической точки зрения. Но это часть игры», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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