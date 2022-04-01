Медведев рассказал, как воспринял упущенный шанс вновь стать 1-й ракеткой вместо Джоковича

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как воспринял то, что ему не удалось вернуться на первое место в рейтинге ATP, который возглавляет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович. Медведев, который уже был первой ракеткой мира на протяжении трёх недель, вернулся бы на первое место 4 апреля, если бы обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Майами. Россиянин проиграл со счётом 6:7 (7:9), 3:6.
«Для меня было важнее выиграть матч, чем вернуться на первое место благодаря победе в матче. Я воспринимал это, скорее, как бонус. Не думаю, что меня это сковывало.
Откровенно говоря, я сыграл много матчей под давлением. В этом смысле я не столкнулся с чем-то новым для себя. Не думаю, что нервы повлияли», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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