Хуркач, победивший Медведева, высказался о предстоящем матче с Алькарасом в полуфинале

Польский теннисист Хуберт Хуркач поделился ожиданиями от предстоящего матча с представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Майами (США). Хуркач в четвертьфинале победил вторую ракетку мира, российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 7:6 (9:7), 6:3, а Алькарас обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

«Карлос потрясающе играет в теннис в этом сезоне. Он играет только хорошие матчи. Для меня это будет невероятно сложный матч», — приводит слова Хуркача пресс-служба ATP.

Напомним, Хуркач, победив Медведева, помешал российскому спортсмену вернуться на первое место в рейтинге ATP.



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