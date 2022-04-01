Карлос Алькарас обратился к Кецмановичу после победы над ним в четвертьфинале Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост в соцсетях, после того как вышел в полуфинал турнира в Майами (США). В четвертьфинальном матче Алькарас переиграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Испанец поблагодарил серба за отличную игру.

«Сегодня была отличная битва против прекрасного игрока и хорошего друга. Миомир, я уверен, что мы ещё сыграем много-много матчей. Поздравляю тебя с отличным турниром и уровнем, который ты продемонстрировал. Продолжай в том же духе!

Впереди полуфинал Miami Open», — написал Алькарас.

В полуфинале соперником Алькараса станет поляк Хуберт Хуркач, который в четвертьфинале победил вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.



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