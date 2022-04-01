Наоми Осака рассказала, как Ник Кирьос захотел пообщаться с ней

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала, как пообщалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом. По словам Осаки, Кирьос захотел пообщаться с ней после Открытого чемпионата США 2021 года.

Осаку спросили, обсуждала ли она с Кирьосом проблемы, касающиеся психического здоровья.

«Да. Но я не знаю, хочет ли он, чтобы я говорила об этом. Я бы сказала, что он связался со мной после US Open.

Мне было очень интересно посмотреть на него уже потому, что я никогда не знала, каков же он как личность. Я бы сказала, что он хороший парень. Мы говорили о таких вещах, но особо не вдавались в детали — скорее, поверхностно., — приводит слова Осаки Tennis Head.