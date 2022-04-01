Наоми Осака рассказала, как Ник Кирьос захотел пообщаться с ней
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала, как пообщалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом. По словам Осаки, Кирьос захотел пообщаться с ней после Открытого чемпионата США 2021 года.
Осаку спросили, обсуждала ли она с Кирьосом проблемы, касающиеся психического здоровья.
«Да. Но я не знаю, хочет ли он, чтобы я говорила об этом. Я бы сказала, что он связался со мной после US Open.
Мне было очень интересно посмотреть на него уже потому, что я никогда не знала, каков же он как личность. Я бы сказала, что он хороший парень. Мы говорили о таких вещах, но особо не вдавались в детали — скорее, поверхностно., — приводит слова Осаки Tennis Head.
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
09:10
-
09:03
-
08:56
-
08:38
-
07:36
-
07:31
-
07:26
-
06:57
-
04:38
-
02:36
-
01:36
-
00:58
-
00:46
- 31 марта 2022
-
23:49
-
23:04
-
22:38
-
22:36
-
22:24
-
22:15
-
22:01
-
20:47
-
18:59
-
18:05
-
17:50
-
16:54
-
16:03
-
15:42
-
15:21
-
14:37
-
11:22
-
10:22
-
09:54
-
09:50
-
09:19
-
08:35
Партнерский контент