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Наоми Осака рассказала, как Ник Кирьос захотел пообщаться с ней

Наоми Осака рассказала, как Ник Кирьос захотел пообщаться с ней
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала, как пообщалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом. По словам Осаки, Кирьос захотел пообщаться с ней после Открытого чемпионата США 2021 года.

Осаку спросили, обсуждала ли она с Кирьосом проблемы, касающиеся психического здоровья.

«Да. Но я не знаю, хочет ли он, чтобы я говорила об этом. Я бы сказала, что он связался со мной после US Open.

Мне было очень интересно посмотреть на него уже потому, что я никогда не знала, каков же он как личность. Я бы сказала, что он хороший парень. Мы говорили о таких вещах, но особо не вдавались в детали — скорее, поверхностно., — приводит слова Осаки Tennis Head.

Кирьос заплатил за все выходки уже более $ 300 тыс. Но большие штрафы его не останавливают Кирьос заплатил за все выходки уже более $ 300 тыс. Но большие штрафы его не останавливают
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