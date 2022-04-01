Брат Новака Джоковича обратился к Нику Кирьосу

Джордже Джокович, брат 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича, обратился к австралийскому теннисисту Нику Кирьосу. Джордже поблагодарил Кирьоса за поддержку Новака и пригласил австралийца на турнир в Белград, директором которого он является.
«Хотел бы пригласить в Белград Ника Кирьоса, поблагодарить его за поддержку Новака, Белграда и Сербии. Он артист, никогда не стесняется в выражениях и всегда выскажет своё мнение, каким бы оно ни было.
Но в первую очередь он серьёзный спортсмен и теннисист. Я надеюсь, что он приедет на Serbia Open, пока не закончил карьеру», — приводит слова Джордже Джоковича First Sportz.
Напомним, Кирьос высказывался в поддержку Джоковича, которого не пустили на Australian Open из-за нежелания серба прививаться.
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