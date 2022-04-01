Свёнтек: знала, что Осака вернётся на свой уровень, это было лишь вопросом времени

Польская теннисистка Ига Свёнтек, пробившаяся в финал турнира серии WTA-1000 в Майами (США), поделилась ожиданиями от заключительного матча. В полуфинале Свёнтек обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:2, 7:5. В финале польская теннисистка сыграет с японкой Наоми Осакой.



«Я очень рада, что у Осаки дела складываются лучше. Я знала, что она вернётся на свой уровень, это было лишь вопросом времени. Наоми — отличная теннисистка.



Вспоминаю наш с ней матч, после которого я чувствовала вдохновение. Я проиграла, но поняла, что мне нужно работать больше и лучше. Тогда Наоми была первой ракеткой мира.



Сейчас я чувствую, что нахожусь на другом уровне, что могу конкурировать. Посмотрим, как всё сложится. Жду с нетерпением этот матч», — цитирует Свёнтек Eurosport.

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