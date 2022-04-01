Алекс Корретха объяснил, почему Федерер уступает Надалю и Джоковичу по личным встречам

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха рассказал, почему, по его мнению, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер уступает 21-кратному победителю ТБШ Рафаэлю Надалю и другому 20-кратному чемпиону мэйджоров Новаку Джоковичу в личных встречах. Федерер проигрывает Надалю со счётом 16-24, Джоковичу — со счётом 23-27.

«Всё дело в стиле игры. Надаль, очевидно, способен нанести серьёзный ущерб Федереру. Единственная его проблема — высокий бэкхенд, а лучший удар в истории — сильный форхэнд Рафы под бэкхенд оппонента. Сильная сторона одного сочетается со слабостью другого.

То, что Джокович его побеждает, тоже нормально. Он нейтрализует его подачу как никто другой. Он не позволяет ему задействовать форхенд, как хотелось бы. Это нормально, что он побеждал его много раз. Всё дело лишь в стиле игры, ничего больше», — приводит слова Корретхи Tennis World USA.