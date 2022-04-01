Тим Хенмэн отреагировал на то, что Даниил Медведев не смог вновь стать 1-й ракеткой мира

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн прокомментировал поражение второго номера рейтинга ATP, россиянина Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Майами. Медведев, который уже был первой ракеткой мира на протяжении трёх недель, вернулся бы на первое место 4 апреля, если бы обыграл Хуркача. Лидером рейтинга останется Новак Джокович.
«Если бы Медведев не был ранее первым номером, это было бы большой проблемой для него. Но он уже побывал на вершине, и поэтому я не думаю, что это большая проблема для Медведева.
Посмотрите на таблицу. Медведев плохо играл на грунте год назад. Поэтому я думаю, что он довольно быстро вернётся на первое место, особенно если Джокович будет играть по сокращённому расписанию», — приводит слова Хенмэна Daily Express.
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