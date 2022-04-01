Ольховский — о вылете Медведева в 1/4 Майами: у Даниила не было сил бороться с Хуркачем

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение соотечественника Даниила Медведева в матче ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он уступил поляку Хуберту Хуркачу со счётом 6:7 (7:9), 3:6.



«Всё было видно, у Даниила действительно не было физических сил бороться с Хуркачем. Не знаю, с чем это связано: климат сказался, мог плохо себя чувствовать. В таком состоянии что-то сделать очень сложно. То, что Медведев просто хотел и пытался — это уже говорит в его пользу.



В первую очередь Хуркач был лучше в физических кондициях. По игре не было сумасшедшего преимущества. Даниил не очень хорошо начал первый сет, затем вернулся в матч. На тай-брейке Хуркач переломил матч в свою пользу. При счёте 5-5 Медведев не попал обводку, хотя был достаточно лёгкий мяч.



Очень сложно с чем-то связать физическую усталость Медведева. Все играли два турнира подряд: и Индиан-Уэллс, и Майами. Хуркач вообще играет и одиночку, и пару. В таких физических кондициях, как вчера у Медведева, сложно даже оставаться на корте», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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