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Алькарас: в Майами мне казалось, что я играю в Испании! Энергия болельщиков подталкивала

Алькарас: в Майами мне казалось, что я играю в Испании! Энергия болельщиков подталкивала
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В четвертьфинале 18-летний теннисист обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

«Это был равный матч. Атмосфера была невероятной! Думаю, что это лучшая атмосфера из всех, в которых я оказывался на этих кортах. Здорово.

Я получил наслаждение от матча. Он был действительно тяжёлым, но очень интересным. Мне казалось, что я играю в Испании, это удивительно. Энергия болельщиков толкала меня вперёд, какое-то безумие. Без фанатов я бы вряд ли вышел в полуфинал сегодня», — цитирует Алькараса UbiTennis.

В полуфинале турнира Алькарас встретится с поляком Хубертом Хуркачом, который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева.

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