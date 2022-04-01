Тим Хенмэн объяснил, почему Даниил Медведев проиграл Хуберту Хуркачу в 1/4 финала Майами
Поделиться
Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн прокомментировал поражение второго номера рейтинга ATP, россиянина Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Майами. По мнению Хенмэна, Медведев, уступивший в двух сетах, проиграл из-за жары и высокой влажности.
«Там очень жарко и влажно. Характер матча был таков, что Медведеву приходилось усерднее работать над своей подачей и на задней линии. По истечении двух часов он уже стал испытывать боль из-за этого.
Заслуга Хуркача в том, что он играл хорошо и заставил Медведева потрудиться. Это одна из причин того, что он с честью вышел из ситуации», — цитирует британца Eurosport.co.uk, ссылаясь на Amazon Prime.
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
15:01
-
12:28
-
12:02
-
10:53
-
10:37
-
10:03
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:03
-
08:56
-
08:38
-
07:36
-
07:31
-
07:26
-
06:57
-
04:38
-
02:36
-
01:36
-
00:58
-
00:46
- 31 марта 2022
-
23:49
-
23:04
-
22:38
-
22:36
-
22:24
-
22:15
-
22:01
-
20:47
-
18:59
-
18:05
-
17:50
-
16:54
-
16:03
-
15:42
Партнерский контент