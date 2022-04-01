Тим Хенмэн объяснил, почему Даниил Медведев проиграл Хуберту Хуркачу в 1/4 финала Майами

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн прокомментировал поражение второго номера рейтинга ATP, россиянина Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Майами. По мнению Хенмэна, Медведев, уступивший в двух сетах, проиграл из-за жары и высокой влажности.

«Там очень жарко и влажно. Характер матча был таков, что Медведеву приходилось усерднее работать над своей подачей и на задней линии. По истечении двух часов он уже стал испытывать боль из-за этого.

Заслуга Хуркача в том, что он играл хорошо и заставил Медведева потрудиться. Это одна из причин того, что он с честью вышел из ситуации», — цитирует британца Eurosport.co.uk, ссылаясь на Amazon Prime.