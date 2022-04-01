Хуберт Хуркач выложил пост с одной фразой после победы над Даниилом Медведевым в Майами

Польский теннисист Хуберт Хуркач опубликовал пост в соцсетях, после того как обыграл вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Майами (США). Хуркач победил Медведева со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

«Люблю это место!» — написал Хуркач.

В полуфинале турнира в Майами соперником Хуркача станет представитель Испании Карлос Алькарас. В четвертьфинале Алькарас победил Миомира Кецмановича из Сербии.

Что касается Медведева, то он после поражения от Хуркача упустил шанс вернуться на первое место в рейтинге ATP, который возглавляет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Медведев уже был первой ракеткой мира, он продержался во главе рейтинга ATP три недели.