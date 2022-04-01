Корья назвал теннисиста, который может выиграть все грунтовые турниры в следующем году

Победитель «Ролан Гаррос» 2004 года Гильермо Корья поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Корья предположил, что Алькарас может в будущем стать доминирующей силой на турнирах на грунтовом покрытии. Корья сравнил 18-летнего Алькараса с Рафаэлем Надалем, которого называют королём грунта.



«В следующем году Алькарас будет хорошим кандидатом на то, чтобы выиграть все турниры на грунте. Он будет доминировать на турнирах от Монако до Парижа. Думаю, что с 2023 года он станет будущим Рафой Надалем. Учитываю его психологию победителя и огромный голод до побед», — написал Корья у себя в соцсетях.

В обновлённом рейтинге ATP Алькарас дебютирует в топ-15.