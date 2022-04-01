Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Российская теннисистка дисквалифицирована на 3 года за употребление мельдония

Российская теннисистка дисквалифицирована на 3 года за употребление мельдония
Комментарии

Российская теннисистка Елизавета Дёмина дисквалифицирована на три года за употребление мельдония. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В конце января Дёмина была временно отстранена от участия в соревнованиях в соответствии со статьёй 7.12.1 Теннисной антидопинговой программы.

Напомним, анализ мочи 20-летней российской теннисистки, взятый 23 ноября 2021 года на соревнованиях в Казани, оказался положительным. В нём был обнаружен мельдоний — вещество, которое входит в запрещённую категорию S4 списка ВАДА.

После турнира в Казани Дёмина играла на турнире ITF в Гизе, где попала в основную сетку как лаки-лузер, но уступила в первом круге.

Отстранение 20-летней российской теннисистки будет отсчитываться с 21 января 2022 года до 25 января 2025 года.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Играет как Шарапова». Чешский талант, спродюсированный тренером Уильямс, рвёт топов WTA «Играет как Шарапова». Чешский талант, спродюсированный тренером Уильямс, рвёт топов WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022