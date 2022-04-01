Российская теннисистка дисквалифицирована на 3 года за употребление мельдония

Российская теннисистка Елизавета Дёмина дисквалифицирована на три года за употребление мельдония. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В конце января Дёмина была временно отстранена от участия в соревнованиях в соответствии со статьёй 7.12.1 Теннисной антидопинговой программы.

Напомним, анализ мочи 20-летней российской теннисистки, взятый 23 ноября 2021 года на соревнованиях в Казани, оказался положительным. В нём был обнаружен мельдоний — вещество, которое входит в запрещённую категорию S4 списка ВАДА.

После турнира в Казани Дёмина играла на турнире ITF в Гизе, где попала в основную сетку как лаки-лузер, но уступила в первом круге.

Отстранение 20-летней российской теннисистки будет отсчитываться с 21 января 2022 года до 25 января 2025 года.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».