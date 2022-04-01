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Наоми Осака установила рекорд сезона по количеству эйсов за матч

Наоми Осака установила рекорд сезона по количеству эйсов за матч
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Японская теннисистка Наоми Осака установила рекорд сезона по выполненным эйсам за один матч.

В полуфинальной игре турнира категории WTA-1000 в Майами с Белиндой Бенчич Осака выполнила 18 эйсов. В сезоне-2022 никто из женского тура не делал больше подач навылет за отдельно взятый матч.

Своим достижением Осака превзошла рекорд представительницы Австралии Эшли Барти, которая в этом сезоне в Аделаиде выполнила 17 эйсов в матче с американкой Софьей Кенин.

Напомним, встреча с Бенчич завершилась для Осаки победой в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.

На счету Осаки также 3 двойные ошибки и 5 брейков при 12 брейк-пойнтах. У Бенчич – 7 подач навылет, 8 двойных ошибок и всего 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В финале турнира в Майами Наоми Осака встретится с Игой Свёнтек из Польши.

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