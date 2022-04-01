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Каспер Рууд уверенно обыграл Франсиско Серундоло и вышел в финал «Мастерса» в Майами

Каспер Рууд уверенно обыграл Франсиско Серундоло и вышел в финал «Мастерса» в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся полуфинальный матч теннисного турнира серии «Мастерс», в котором сошлись аргентинец Франсиско Серундоло и представитель Норвегии Каспер Рууд.

Встреча завершилась победой Рууда в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

На счету Серундоло 1 эйс, 5 двойных ошибок и всего 1 брейк при 5 брейк-пойнтах. У Рууда – 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале «Мастерса» в Майами Каспер Рууд встретится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем турнира является поляк Хуберт Хуркач, который может стать соперником Рууда в финале этого года.

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Майами (м). 1/2 финала
01 апреля 2022, пятница. 20:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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