Каспер Рууд уверенно обыграл Франсиско Серундоло и вышел в финал «Мастерса» в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся полуфинальный матч теннисного турнира серии «Мастерс», в котором сошлись аргентинец Франсиско Серундоло и представитель Норвегии Каспер Рууд.
Встреча завершилась победой Рууда в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.
На счету Серундоло 1 эйс, 5 двойных ошибок и всего 1 брейк при 5 брейк-пойнтах. У Рууда – 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В финале «Мастерса» в Майами Каспер Рууд встретится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания).
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем турнира является поляк Хуберт Хуркач, который может стать соперником Рууда в финале этого года.
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