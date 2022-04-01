Рууд впервые в карьере вышел в финал «Мастерса»

Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс». Это произошло после того, как на соревнованиях в Майами 23-летний норвежец обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (6:4, 6:1) в полуфинале.

Отметим, что в Майами случится 10-й финал Рууда в карьере. Все предыдущие решающие матчи Рууда были на турнирах категории ATP-250, в них Каспер завоевал 7 титулов. При этом на харде он выигрывал турнир лишь раз (в Сан-Диего-2021), остальные трофеи Рууд брал на грунтовых турнирах.

Напомним, в финале «Мастерса» в Майами Каспер Рууд встретится с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем турнира является Хуркач.