Осака — о своём рейтинге: не думаю, что хоть кто-нибудь хочет поиграть со мной в 1-м круге

Экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала своё попадание в финал турнира WTA-1000 в Майами (США). Напомним, сейчас Осака находится на 77-й строчке в рейтинге WTA.

«Многие мне говорят, что я вернулась и всё в этом духе. Но, если честно, у меня нет ощущения, что я куда-то уходила. Я всегда была такой теннисисткой. Я просто мало играла. Да, были ситуации, когда рано вылетала, но качественные матчи проводила всегда.

Наверное, не так часто смотрящие теннис зрители могут так подумать, потому что в рейтинге я не там, где, как им кажется, должна быть. Но не думаю, что хоть кто-нибудь хочет поиграть со мной в первом круге любого турнира», — приводит слова Осаки «твиттер» WTA Insider.

Напомним, Осака сыграет с полькой Игой Свёнтек в финале турнира в Майами завтра, 2 апреля.