Кудерметова и Мертенс вышли в финал турнира в Майами в парном разряде

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся полуфинальный матч теннисного турнира серии WTA-1000 в парном разряде, в котором сошлись Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия) — Кори Гауфф (США) / Кэти Макнелли (США).

Встреча завершилась победой российско-бельгийского дуэта в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 10:2. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

На счету Кудерметовой/Мертенс 1 эйс, 4 двойные ошибки и всего 1 брейк при 6 брейк-пойнтах. У американок на двоих – 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В финале турнира в Майами Кудерметова/Мертенс встретятся с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) / Чжаосюань Ян (Китай) — Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарёва (Россия).

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