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Алькарас обыграл Хуркача и вышел в финал турнира в Майами

Алькарас обыграл Хуркача и вышел в финал турнира в Майами
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Майами. На стадии полуфинала он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Алькарас сделал 3 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3 попыток. На счету Хуркача 13 эйсов.

В финале турнира Алькарас встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, который в своём полуфинальном матче обыграл аргентинца Франсиско Серендоло.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8,5 млн. Действующим победителем является именно Хуркач.

Победитель турнира получит $ 1,2 млн в качестве призовых, а также 1000 рейтинговых очков. Игрок, занявший второе место, получит 600 рейтинговых очков и $ 646 тыс. призовых.

Майами (м). 1/2 финала
02 апреля 2022, суббота. 02:10 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 2  
7 7 		7 7  
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
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