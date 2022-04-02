Алькарас обыграл Хуркача и вышел в финал турнира в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Майами. На стадии полуфинала он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Алькарас сделал 3 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3 попыток. На счету Хуркача 13 эйсов.

В финале турнира Алькарас встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, который в своём полуфинальном матче обыграл аргентинца Франсиско Серендоло.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8,5 млн. Действующим победителем является именно Хуркач.

Победитель турнира получит $ 1,2 млн в качестве призовых, а также 1000 рейтинговых очков. Игрок, занявший второе место, получит 600 рейтинговых очков и $ 646 тыс. призовых.