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Алькарас стал вторым по молодости финалистом Майами. Он уступает только Надалю

Алькарас стал вторым по молодости финалистом Майами. Он уступает только Надалю
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16-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым по молодости финалистом в истории турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Ранее Алькарас (14) вышел в финал соревнований, обыграв действующего чемпиона поляка Хуберта Хуркача (8) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). На данный момент Карлосу 18 лет и 11 месяцев (18 лет 333 дня).

Самым юным финалистом «Мастерса» в Майами является другой испанец Рафаэль Надаль. В 2005 году он вышел в финальный раунд соревнований в возрасте 18 лет и 10 месяцев (18 лет 304 дня). Примечательно, что Надаль тот финал проиграл.

На третьем месте по молодости среди финалистов Майами у мужчин идёт прошлогодний финалист итальянец Янник Синнер, на момент матча ему было 19 лет и 8 месяцев.

За титул в Майами Алькарас сразится с норвежцем Каспером Руудом (6).

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