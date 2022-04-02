Алькарас стал вторым по молодости финалистом Майами. Он уступает только Надалю

16-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым по молодости финалистом в истории турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Ранее Алькарас (14) вышел в финал соревнований, обыграв действующего чемпиона поляка Хуберта Хуркача (8) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). На данный момент Карлосу 18 лет и 11 месяцев (18 лет 333 дня).
Самым юным финалистом «Мастерса» в Майами является другой испанец Рафаэль Надаль. В 2005 году он вышел в финальный раунд соревнований в возрасте 18 лет и 10 месяцев (18 лет 304 дня). Примечательно, что Надаль тот финал проиграл.
На третьем месте по молодости среди финалистов Майами у мужчин идёт прошлогодний финалист итальянец Янник Синнер, на момент матча ему было 19 лет и 8 месяцев.
За титул в Майами Алькарас сразится с норвежцем Каспером Руудом (6).
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