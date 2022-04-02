Карлос Алькарас выиграл 50 матчей на уровне ATP быстрее Федерера и Джоковича

16-я ракетка мира, 18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) одержал 50-ю победу в карьере на уровне ATP.

Напомним, Алькарас (14) вышел в финал соревнований, обыграв действующего чемпиона поляка Хуберта Хуркача (8) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Примечательно, что из игроков «Большой тройки» раньше Алькараса 50 побед одержал только его соотечественник Рафаэль Надаль, он добился такого результата в 18 лет и 7 месяцев. Швейцарец Роджер Федерер выиграл такое количество матчей к 19 годам и 2 месяцам, а серб Новак Джокович – к 19 годам и 4 месяцам.

За титул в Майами Алькарас сразится с норвежцем Каспером Руудом (6).

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