«Переполняют эмоции. В финале попробую спрятать их». Алькарас — после победы над Хуркачем

16-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем в полуфинале «Мастерса» в Майами. Испанец победил на двух тай-брейках со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) и впервые вышел в финал «Мастерса».
«Меня переполняют эмоции, о таком обычно мечтаешь в детстве. Приятно выйти в финал здесь, в Майами. Мне нравится играть перед такой классной публикой.
Хочу отнестись к финальному матчу как к игре первого круга. Чтобы попробовать спрятать эмоции. Это точно будет отличный финал, я постараюсь получить удовольствие от игры.
Я не мог принимать его подачи, но понимал, что мы будем долго бороться. Так и случилось, мы наиграли на два тай-брейка. В прошлых матчах у меня такого не было, но всё равно я смог победить. Думаю, это хорошая победа», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.
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