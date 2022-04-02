Вторая ракетка мира Даниил Медведев выбыл из строя минимум на 1-2 месяца

Чемпион US Open — 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступил с обращением к болельщикам.

«Всем привет. Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от 1 до 2 месяцев, и я буду делать всё возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев в своих социальных сетях.

Таким образом, Медведев может пропустить большую часть грунтового сезона. Отметим, что грунтовый турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее Медведев потерпел поражение в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) от действующего чемпиона поляка Хуберта Хуркача. В случае победы Даниил гарантированно вернулся бы на первую строчку рейтинга ATP.