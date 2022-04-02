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Собкин — о грыже Медведева: в матче с Хуркачем и слепому было видно, что Даня не в порядке

Собкин — о грыже Медведева: в матче с Хуркачем и слепому было видно, что Даня не в порядке
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Заслуженный тренер России Борис Собкин отреагировал на новость о том, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции из-за грыжи и пропустит около 1-2 месяцев.

«В матче с Хуркачем и слепому было видно, что Даня не в порядке. Было понятно, что с ним что-то не так. Даже по глазам было видно, когда он выходил на матч. Я думал, что всё связано с жарой. Кто же мог знать, что у Медведева грыжа.

Грыжа может быть в тысяча и одном месте, там столько разных вариантов. Трудно прогнозировать, вернётся ли Медведев к «Ролан Гаррос». Здоровье — необходимое для теннисиста условие, которое важнее любых турнирных раскладов. Пока Медведев не восстановится и не войдёт в прежний ритм, даже говорить не о чем», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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