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Тарпищев оценил шансы Медведева выступить на «Ролан Гаррос» после операции

Тарпищев оценил шансы Медведева выступить на «Ролан Гаррос» после операции
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева вернуться в строй до старта «Ролан Гаррос».

Ранее Медведев объявил, что последние несколько месяцев играл с грыжей и ему требуется операция. Восстановление займёт от 1 до 2 месяцев.

«Если он пропустит действительно только месяц, то может успеть восстановиться к «Ролан Гаррос». Да, придётся выходить с листа на грунт, но если повезёт с жеребьёвкой, то можно постараться», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Грунтовый турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович. Медведев в 2021 году дошёл до четвертьфинала.

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