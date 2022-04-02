Ольховский не думает, что Даниил Медведев опустится в рейтинге АТР из-за травмы

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский ответил на вопрос, как изменится рейтинг второй ракетки мира Даниила Медведева из-за долгого отсутствия на турнирах.
Напомним, Медведев готовится к операции из-за грыжи и пропустит около 1-2 месяца.
«Что касается возможного отката в рейтинге, нужно его посмотреть, чтобы увидеть, что за этот срок сгорает у Даниила и у Джоковича. Даня хорошо сыграл вторую половину сезона в прошлом году и начал в этом неплохо, поэтому не думаю, что по очкам он куда-то откатится. Что касается операции, то это его выбор. Получается, что грыжа мешает ему играть. Пожелаем ему удачи и будем ждать возвращения в тур», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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