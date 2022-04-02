Вице-президент ФТР Селиваненко высказался о решении Медведева сделать операцию из-за грыжи

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на новость о том, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции из-за грыжи и пропустит около 1-2 месяцев.

«С одной стороны, пропуск любого количества — нежелателен. С другой стороны, в последнем матче с Хуркачем было очевидно, что что-то ему мешало играть в свою максимальную силу. Лучше это сделать сейчас, чем потом. Тем более грунт не является его любимым покрытием.

Я не могу назвать себя экспертом в вопросах, связанных с медициной, но очевидно, когда какая-то часть твоего организма не в порядке, ты не можешь играть в полную силу. У Даниила есть свой коллектив, который в себя включает и медицинских работников. Я считаю, что любую проблему надо решать как можно раньше», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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