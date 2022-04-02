Чемпион US Open — 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фото из больницы.
Ранее Медведев объявил, что последние несколько месяцев играл с грыжей и ему требуется операция. Восстановление займёт от 1 до 2 месяцев.
«Восстанавливаюсь… Но всё ещё наблюдаю. Угадаете, кто играет?» — подписал фото Медведев, добавив эмодзи «смех».
Фото: из социальных сетей Даниила Медведева
Отметим, что на фото запечатлён игрок английского клуба «Уотфорд». Сегодня, 2 апреля, команда играет с «Ливерпулем» в рамках 31-го тура АПЛ.
Подписчики Даниила в «Твиттере» предположили, что россиянину уже сделали операцию. Однако официального подтверждения данной информации нет.
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