«Ролан Гаррос» обратился к травмированному Даниилу Медведеву

В социальных сетях «Ролан Гаррос» отреагировали на новость о том, что чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции на грыже и пропустит около 1-2 месяцев.

«Скорее поправляйся, Даниил!» — написали представители турнира «Большого шлема» в «Твиттере».

Грунтовый турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Медведев в 2021 году дошёл до четвертьфинала. Даниил проиграл будущему финалисту греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.

Ранее Медведев потерпел поражение в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) от действующего чемпиона поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (7:9), 3:6. В случае победы Даниил гарантированно вернулся бы на первую строчку рейтинга ATP.