Метревели: может, и хорошо, если Медведев из-за грыжи пропустит грунт и траву

Известный советский теннисист Александр Метревели отреагировал на новость о том, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции из-за грыжи и пропустит около 1-2 месяцев.

«Было видно, что он плохо играет. Трудно было определить, что его беспокоит. Критично ли, что он пропустит весь грунтовый сезон? Может пропустить грунтовый сезон и, возможно, Уимблдон. Может, это хорошо, ведь грунт и трава не совсем его покрытия.

Самое главное – ему нужно подтвердить те результаты, которые были у него. Не знаю, получится ли у него это сделать. Если необходимо делать операцию, то лучше делать её сейчас.

Насколько грыжа может выбить из сезона? В принципе, это несложная операция. Всё зависит от того, какая грыжа и как будет идти восстановление после операции. Трудно об этом говорить, думаю, что точные сроки ему никто не сможет назвать», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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