Соболенко получила уайлд-кард на турнир в Чарльстоне
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Организаторы турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) назвали имена теннисисток, которые получили уайлд-кард. Они смогут начать выступление с основной сетки соревнований.
Уайлд-кард получила пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Также приглашения на турнир предоставили Кэти Макнелли, Эмме Наварро и Линде Фрухвиртовой.
Соболенко неудачно провела турнир в Майами (США). Уже во втором круге она сенсационно уступила 70-й ракетке мира Ирине Бегу из Румынии. Встреча закончилась со счётом 4:6, 4:6.
Ранее Соболенко также провалила старт на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Вторая сеяная Арина во втором круге проиграла 48-й ракетке мира итальянке Ясмине Паолини со счётом 6:2, 3:6, 3:6.
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