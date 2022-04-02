Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуркач — об Алькарасе: он сумасшедше играет для своего возраста

Хуркач — об Алькарасе: он сумасшедше играет для своего возраста
Комментарии

Польский теннисист Хуберт Хуркач признался, что был поражён игрой испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 18-летний Алькарас впервые вышел в финал «Мастерса».

«Он сумасшедше играет для своего возраста. Это действительно невероятно, как он играет, как ведёт борьбу. У него впереди удивительная карьера. Это просто безумие», — сказал Хуркач после матча.

В финале турнира Алькарас встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, который в своём полуфинальном матче обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8,5 млн. Действующим победителем является именно Хуркач.

Победитель турнира получит $ 1,2 млн в качестве призовых, а также 1000 рейтинговых очков. Игрок, занявший второе место, получит 600 рейтинговых очков и $ 646 тыс. призовых.

Новость по теме
Алькарас обыграл Хуркача и вышел в финал турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022