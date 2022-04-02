Каспер Рууд: пока на поле для гольфа мне комфортнее, чем на травяных кортах

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о подготовке к Уимблдону. По словам норвежца, ему по-прежнему непривычно играть на травяном покрытии.

«Я думаю, что трава подходит гольфистам. Поэтому моя подготовка к Уимблдону — в основном игра в гольф перед турниром. Мне на поле для гольфа пока комфортнее, чем на травяных кортах. Но посмотрим, смогу ли я это изменить.



Отношусь к Уимблдону со всей серьёзностью. Если спросить людей, какой турнир «Большого шлема» они знают, думаю, что большинство назовут именно Уимблдон. Он хорошо известен в мире. Думаю, что большинство теннисистов хотят больше всего выиграть именно Уимблдон.



Да, я понимаю, что это — турнир с традициями, там очень классно, но мне было некомфортно. Я пока плохо чувствую на ракетке мяч», — приводит слова Рууда журналист Мусаб Абид.