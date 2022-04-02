Тренер: не могу поставить Джоковича в один ряд с Надалем и Федерером
Поделиться
Известный тренер Карлос Родригес поделился мнением о том, кого можно считать величайшим теннисистом в истории. Специалист отказался выделять одного из игроков.
«Лучший игрок в истории? Федерер, но его нельзя выделить на фоне Рафаэля Надаля. Я вообще не согласен с теми, кто выбирает кого-то одного. Этих ребят нельзя разделять. Я понимаю, как они начинали 13-14 лет назад. Если выделить одного из них, то это будет неправильно.
Не могу кого-то поставить с ними в один ряд. Есть великие чемпионы, Новак Джокович, другие игроки. Но все они на другом уровне. Надаль и Федерер — замечательные люди, настоящие джентльмены. Я просто не могу выбрать одного из них. Поэтому выделяю обоих», — цитирует тренера Tennis World USA.
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
20:18
-
20:02
-
18:30
-
18:18
-
17:40
-
17:31
-
16:44
-
16:33
-
16:27
-
16:21
-
16:14
-
16:07
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:57
-
15:51
-
15:31
-
14:14
-
12:26
-
11:56
-
11:18
-
09:42
-
06:16
-
04:17
- 1 апреля 2022
-
23:46
-
22:25
-
22:12
-
21:45
-
21:29
-
20:38
-
16:36
-
16:01
-
15:01
-
12:28
Партнерский контент