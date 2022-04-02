Тренер: не могу поставить Джоковича в один ряд с Надалем и Федерером

Известный тренер Карлос Родригес поделился мнением о том, кого можно считать величайшим теннисистом в истории. Специалист отказался выделять одного из игроков.



«Лучший игрок в истории? Федерер, но его нельзя выделить на фоне Рафаэля Надаля. Я вообще не согласен с теми, кто выбирает кого-то одного. Этих ребят нельзя разделять. Я понимаю, как они начинали 13-14 лет назад. Если выделить одного из них, то это будет неправильно.



Не могу кого-то поставить с ними в один ряд. Есть великие чемпионы, Новак Джокович, другие игроки. Но все они на другом уровне. Надаль и Федерер — замечательные люди, настоящие джентльмены. Я просто не могу выбрать одного из них. Поэтому выделяю обоих», — цитирует тренера Tennis World USA.

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