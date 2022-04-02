Экс-тренер Серены: если ваш ребёнок мечтает стать профессионалом, покажите ему Федерера
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Рик Макки, бывший тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере. Его он назвал лучшим игроком в истории.
«Давайте немного поговорим о Роджере. На мой взгляд, это величайший игрок в истории в качестве ролевой модели. Мы говорим о скорости, резкости, балансе, флюидности. Но, что ещё важнее, темпераменте. Когда он допускает ошибки, это даже не видно.
Я не говорю о механической части игры, хоть его форхенд и невероятен. Но просто посмотрите, как он реагирует на происходящее на корте, будто ничего не случилось.
Если у вас есть ребёнок, мечтающий стать профессионалом, покажите ему игру Федерера», — цитирует тренера TennisWorldUSA со ссылкой на Sportskeeda.
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