Экс-тренер Серены: если ваш ребёнок мечтает стать профессионалом, покажите ему Федерера

Рик Макки, бывший тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере. Его он назвал лучшим игроком в истории.



«Давайте немного поговорим о Роджере. На мой взгляд, это величайший игрок в истории в качестве ролевой модели. Мы говорим о скорости, резкости, балансе, флюидности. Но, что ещё важнее, темпераменте. Когда он допускает ошибки, это даже не видно.



Я не говорю о механической части игры, хоть его форхенд и невероятен. Но просто посмотрите, как он реагирует на происходящее на корте, будто ничего не случилось.



Если у вас есть ребёнок, мечтающий стать профессионалом, покажите ему игру Федерера», — цитирует тренера TennisWorldUSA со ссылкой на Sportskeeda.

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