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Свёнтек обыграла Осаку в финале турнира в Майами, во втором сете японка не взяла ни гейма

Свёнтек обыграла Осаку в финале турнира в Майами, во втором сете японка не взяла ни гейма
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В Майами (США) завершился финальный матч турнира WTA-1000. В финале встречались польская теннисистка Ига Свёнтек и японка Наоми Осака. Матч закончился убедительной победой Свёнтек — 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Вторая ракетка мира Свёнтек трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Её соперница, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не использовала ни одного брейк-пойнта.

Напомним, Свёнтек в обновлённом рейтинге WTA займёт первое место. Первой ракеткой мира Ига станет благодаря тому, что карьеру завершила австралийка Эшли Барти. Она попросила исключить её из рейтинга WTA.

Майами (ж). Финал
02 апреля 2022, суббота. 20:10 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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