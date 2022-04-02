Свёнтек обыграла Осаку в финале турнира в Майами, во втором сете японка не взяла ни гейма
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В Майами (США) завершился финальный матч турнира WTA-1000. В финале встречались польская теннисистка Ига Свёнтек и японка Наоми Осака. Матч закончился убедительной победой Свёнтек — 6:4, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Вторая ракетка мира Свёнтек трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Её соперница, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не использовала ни одного брейк-пойнта.
Напомним, Свёнтек в обновлённом рейтинге WTA займёт первое место. Первой ракеткой мира Ига станет благодаря тому, что карьеру завершила австралийка Эшли Барти. Она попросила исключить её из рейтинга WTA.
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