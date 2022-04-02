Свёнтек одержала 17-ю победу подряд

Польская теннисистка Ига Свёнтек продолжила победную серию. Вторая ракетка мира в финале турнира WTA-1000 в Майами (США) обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:0. Для Свёнтек эта победа стала уже 17-й подряд в туре.



Кроме того, польская теннисистка выиграла 20 сетов подряд. Свёнтек выиграла уже шестой турнир WTA, при этом у неё лишь одно поражение.

Продолжительность матча Свёнтек — Осака составила 1 час 20 минут. Вторая ракетка мира Свёнтек трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Её соперница, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не использовала ни одного брейк-пойнта.

Напомним, Свёнтек в обновлённом рейтинге WTA займёт первое место. Первой ракеткой мира Ига станет благодаря тому, что карьеру завершила австралийка Эшли Барти. Она попросила исключить её из рейтинга WTA.