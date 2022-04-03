Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мартина Навратилова объяснила, почему против участия трансгендеров в плавании

Мартина Навратилова объяснила, почему против участия трансгендеров в плавании
Комментарии

Легендарная чешская теннисистка Мартина Навратилова выступила против участия трансгендеров в плавании.

«Представьте, что биологическая женщина соревнуется с Лией Томас. Лучшая пловчиха-женщина должна быть просто невероятной, чтобы победить среднего пловца-мужчину, который идентифицирует себя как женщина. Терапия подавления гормонов не уменьшает их преимущества перед биологическими женщинами», — приводит слова Навратиловой New York Post.

Ранее пловчиха Лия Томас стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.

Навратилова — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде. При этом в парном разряде она — действующая рекордсменка по продолжительности пребывания на первой строчке рейтинга.

Новость по теме
Мартина Навратилова: Уилл Смит дал пощёчину не только Крису Року…
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022