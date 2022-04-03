Мартина Навратилова объяснила, почему против участия трансгендеров в плавании
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Легендарная чешская теннисистка Мартина Навратилова выступила против участия трансгендеров в плавании.
«Представьте, что биологическая женщина соревнуется с Лией Томас. Лучшая пловчиха-женщина должна быть просто невероятной, чтобы победить среднего пловца-мужчину, который идентифицирует себя как женщина. Терапия подавления гормонов не уменьшает их преимущества перед биологическими женщинами», — приводит слова Навратиловой New York Post.
Ранее пловчиха Лия Томас стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.
Навратилова — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде. При этом в парном разряде она — действующая рекордсменка по продолжительности пребывания на первой строчке рейтинга.
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