Мартина Навратилова обратилась к чемпионке Майами Иге Свёнтек
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Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова обратилась к 20-летней польской теннисистке Иге Свёнтек, которая стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Напомним, в финале соревнований Свёнтек (2) уверенно обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:0.
«Ты выглядела так, будто всё ещё была «голодна» и давление на тебя совсем не действовало», — приводит слова Навратиловой Essentially Sports.
Таким образом, Свёнтек стала победительницей «Sunshine Double» (ранее она выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США)).
Сегодня, 3 апреля за мужской титул в Майами сразятся испанец Карлос Алькарас (14) и норвежец Каспер Рууд (6).
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