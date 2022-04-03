«Мне кажется, это нужно отпраздновать». Свёнтек — об уверенной победе на турнире в Майами

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в финале турнира WTA-1000 в Майами (6:4, 6:0).

«Я очень рада и горжусь собой. Мне кажется, это нужно отпраздновать, потому что я не знаю, как долго продлится моя победная серия.

Чувствую себя привилегированной из-за того, что могу находиться среди лучших, о таком я даже мечтать не могла ещё несколько лет назад. Я понимала, что играть два турнира подряд будет тяжело, что лучше просто воспринимать каждую новую игру по отдельности и двигаться шаг за шагом.

Я узнала много нового о себе. Например, то, что я могу продолжать идти дальше и при этом для победы не нужно выигрывать абсолютно все розыгрыши в каждом матче. Сейчас я могу больше доверять себе. Эта победная серия помогла мне почувствовать себя увереннее и подняться выше в рейтинге», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.