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Наоми Осака: реально хочу быть первой ракеткой мира, ставлю перед собой такую цель

Наоми Осака: реально хочу быть первой ракеткой мира, ставлю перед собой такую цель
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала о целях на текущий сезон.

«Сейчас моя главная цель – быть сеяной на «Ролан Гаррос». А в следующем году или даже в конце этого я бы хотела войти в топ-10. А ещё через год хочу снова стать первой ракеткой мира. Оу, это громкое заявление. Давайте я скажу топ-5. Хотя нет, забудьте. Я реально хочу быть №1 и ставлю перед собой такую цель.

Мне приятно чувство погони. Желание стремиться к лучшему. Для меня полезно наблюдать за первой ракеткой мира, чтобы стремиться к её уровню», — приводит слова Осаки Punto de Break.

В данный момент Осака занимает 77-ю строчку рейтинга WTA. Однако после успешного выступления в Майами (США) – выход в финал – она станет 36-й ракеткой мира.

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