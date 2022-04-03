Наоми Осака: реально хочу быть первой ракеткой мира, ставлю перед собой такую цель

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала о целях на текущий сезон.

«Сейчас моя главная цель – быть сеяной на «Ролан Гаррос». А в следующем году или даже в конце этого я бы хотела войти в топ-10. А ещё через год хочу снова стать первой ракеткой мира. Оу, это громкое заявление. Давайте я скажу топ-5. Хотя нет, забудьте. Я реально хочу быть №1 и ставлю перед собой такую цель.

Мне приятно чувство погони. Желание стремиться к лучшему. Для меня полезно наблюдать за первой ракеткой мира, чтобы стремиться к её уровню», — приводит слова Осаки Punto de Break.

В данный момент Осака занимает 77-ю строчку рейтинга WTA. Однако после успешного выступления в Майами (США) – выход в финал – она станет 36-й ракеткой мира.