Брат Кирьоса резко высказался о травме Даниила Медведева. Ник его поддержал

Христос Кирьос, старший брат австралийского теннисиста Ника Кирьоса, отреагировал на новость о том, что чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции на грыже и пропустит около одного-двух месяцев.

«Как обычно, теннисный сезон слишком длинный, слишком много давления на игроков, делается всё, чтобы они надрывали свои задницы каждую неделю в году. Ни один профессиональный вид спорта в мире не является таким требовательным», — написал Кирьос-старший в своём «твиттере».

«Да», — отреагировал на мнение брата сам Ник.

Медведев рискует пропустить значительную часть грунтового сезона. Напомним, грунтовый турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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