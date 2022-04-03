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Свёнтек снялась с турнира в Чарльстоне после победы в Майами

Свёнтек снялась с турнира в Чарльстоне после победы в Майами
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Польская теннисистка Ига Свёнтек сообщила, что снялась с турнира в Чарльстоне (США). Спортсменка ранее выиграла турнир WTA-1000 в Майами (США), благодаря чему в обновлённом рейтинге станет первой ракеткой мира.

Свёнтек объяснила, что из-за усталости и травм решила отказаться от поездки в Чарльстон.

«Прошу прощения, но после марафона из трёх финалов я устала. И у меня есть небольшое повреждение руки», — написала Свёнтек в соцсетях.

В финале турнира в Майами Свёнтек обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:0. Отметим, что победная серия польской теннисистки составляет 17 матчей. Ранее она также выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, Свёнтек станет первой ракеткой мира благодаря решению австралийки Эшли Барти завершить карьеру.

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