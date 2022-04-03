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Осака провела параллель противостояния со Свёнтек с конкуренцией Надаля и Федерера

Осака провела параллель противостояния со Свёнтек с конкуренцией Надаля и Федерера
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Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что её борьба на турнирах с польской теннисисткой Игой Свёнтек может войти в историю. Она провела параллель с конкуренцией Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые считаются величайшими игроками в истории. При этом Осака признала, что ей и Свёнтек ещё предстоит проделать большой путь.

«Помню, когда кто-то говорил о конкуренции двух игроков, зачастую вспоминали меня и Эшли Барти. Но мы играли не так часто. Мне бы хотелось соперничать с Игой. Но, как мне кажется, нам ещё нужно много играть друг с другом, как Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Нам нужно сыграть ещё как минимум пять раз.

Конкуренция и противостояние игроков способствуют развитию спорта. Зрителям нравится видеть принципиальные соперничества. На мой взгляд, в теннисе это важно», — цитирует Осаку Daily Express.

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