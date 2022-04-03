Тони Надаль оценил прогресс Алькараса

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе. 18-летний Алькарас впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс». Он сыграет с норвежцем Каспером Руудом в финале турнира в Майами (США).



«У него будет шанс начать свой список побед. У меня нет сомнений, что через несколько лет этот список будет огромным. Его эволюция в последние месяцы была космической. Он улучшил игру во всех аспектах, стал лучше в физическом и техническом плане. Всё, что он делает, получается здорово.



У меня была возможность посмотреть на его игру на последних турнирах. Должен сказать, что я был впечатлён. Он стал совершенным игроком, его сложно остановить», — цитирует Надаля Eurosport.