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Тони Надаль оценил прогресс Алькараса

Тони Надаль оценил прогресс Алькараса
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе. 18-летний Алькарас впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс». Он сыграет с норвежцем Каспером Руудом в финале турнира в Майами (США).

«У него будет шанс начать свой список побед. У меня нет сомнений, что через несколько лет этот список будет огромным. Его эволюция в последние месяцы была космической. Он улучшил игру во всех аспектах, стал лучше в физическом и техническом плане. Всё, что он делает, получается здорово.

У меня была возможность посмотреть на его игру на последних турнирах. Должен сказать, что я был впечатлён. Он стал совершенным игроком, его сложно остановить», — цитирует Надаля Eurosport.

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