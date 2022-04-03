18-летний Алькарас обыграл Рууда и стал победителем «Мастерса» в Майами
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Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Алькарас выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
Предыдущим чемпионом турнира был поляк Хуберт Хуркач. Он в полуфинале в турнире нынешнего сезона уступил Рууду.
Среди россиян дальше всех прошёл Даниил Медведев, который в четвертьфинале уступил Хуркачу. Вскоре после этого россиянин сообщил, что перенесёт операцию.
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