Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

18-летний Алькарас обыграл Рууда и стал победителем «Мастерса» в Майами

18-летний Алькарас обыграл Рууда и стал победителем «Мастерса» в Майами
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Алькарас выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Предыдущим чемпионом турнира был поляк Хуберт Хуркач. Он в полуфинале в турнире нынешнего сезона уступил Рууду.

Среди россиян дальше всех прошёл Даниил Медведев, который в четвертьфинале уступил Хуркачу. Вскоре после этого россиянин сообщил, что перенесёт операцию.

Майами (м). Финал
03 апреля 2022, воскресенье. 20:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022