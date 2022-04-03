Алькарас стал самым юным в истории чемпионом турнира в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас установил новый рекорд турнира серии «Мастерс» в Майами (США). 18-летний испанец выиграл турнир, победив в финале норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.
Алькарас стал самым юным в истории победителем «Мастерса» в Майами. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович выиграл этот турнир в 19-летнем возрасте.
Благодаря успешному выступлению на турнире в Майами Алькарас в обновлённом рейтинге ATP поднимется на 11-е место. Рууд станет седьмой ракеткой мира, что является лучшим результатом в карьере норвежского теннисиста. Примечательно, что год назад Алькарас занимал лишь 133-е место в рейтинге ATP.
Предыдущим чемпионом турнира был поляк Хуберт Хуркач. Он в полуфинале в турнире нынешнего сезона уступил Рууду.
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